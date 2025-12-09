Non più il rimpasto dopo la Finanziaria ma subito. Stamattina la presidente della Regione Alessandra Todde ha ritirato la delega alla Sanità ad Armando Bartolazzi - che due giorni fa aveva parlato di un sistema della salute sardo fermo a 25 anni fa, di una maggioranza impegnata solo a inseguire le poltrone dei direttori generali delle Asl, e di un comparto che senza di lui non sarebbe certo cambiato - e ha nominato Francesco Agus assessore all’Agricoltura al posto di Gian Franco Satta che si era dimesso quasi due settimane fa.

Probabilmente Todde ha optato per questa accelerata, per evitare di ritrovarsi a guidare ad interim due assessorati. Conserverà per sé, infatti, solo la delega alla Sanità. Ma non per molto, visti i malumori nel Campo largo all’idea annunciata di un interim di otto o dieci mesi. Quanto basta, comunque, per firmare le nomine dei dg delle Aziende sanitarie che prenderanno il posto dei commissari indicati per effetto della riforma poi impugnata dal Governo e in attesa del giudizio della Corte Costituzionale.

Il nome del prossimo assessore alla Sanità si conoscerà probabilmente dopo il via libera alla manovra, quindi a gennaio.

