L’accelerata di Todde: via Bartolazzi dalla Sanità, Agus va all’AgricolturaLa presidente ritira la delega all’oncologo e prende l’interim, incarico in Giunta anche all’esponente dei Progressisti al posto del dimissionario Satta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non più il rimpasto dopo la Finanziaria ma subito. Stamattina la presidente della Regione Alessandra Todde ha ritirato la delega alla Sanità ad Armando Bartolazzi - che due giorni fa aveva parlato di un sistema della salute sardo fermo a 25 anni fa, di una maggioranza impegnata solo a inseguire le poltrone dei direttori generali delle Asl, e di un comparto che senza di lui non sarebbe certo cambiato - e ha nominato Francesco Agus assessore all’Agricoltura al posto di Gian Franco Satta che si era dimesso quasi due settimane fa.
Probabilmente Todde ha optato per questa accelerata, per evitare di ritrovarsi a guidare ad interim due assessorati. Conserverà per sé, infatti, solo la delega alla Sanità. Ma non per molto, visti i malumori nel Campo largo all’idea annunciata di un interim di otto o dieci mesi. Quanto basta, comunque, per firmare le nomine dei dg delle Aziende sanitarie che prenderanno il posto dei commissari indicati per effetto della riforma poi impugnata dal Governo e in attesa del giudizio della Corte Costituzionale.
Il nome del prossimo assessore alla Sanità si conoscerà probabilmente dopo il via libera alla manovra, quindi a gennaio.