Hanno sollevato un polverone le dichiarazioni di Donald Trump, che ha espresso «forte apprezzamento» per Giorgia Meloni e per la sua «disponibilità ad aiutare gli Usa» nella guerra all’Iran (QUI TUTTE LE NOTIZIE DELL’8 MARZO) nel corso di un breve colloquio telefonico con il Corriere della Sera.

«Amo l’Italia, penso che Meloni sia una grande leader», ha detto Trump. Quando gli è stato chiesto dell’aiuto possibile dell’Italia nel conflitto e se l'invio di assetti navali per la difesa di Cipro sia abbastanza, Trump ha risposto: «Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica».

Immediata la richiesta di chiarimenti del Pd, per bocca del responsabile Esteri Peppe Provenzano: «Oggi sul Corriere viene riportata questa affermazione di Donald Trump: ‘Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare’. Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un'affermazione grave e inquietante. L'Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per cercare di aiutare. Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità».

«Nulla da chiarire» secondo Antonio Tajani. «Le opposizioni fanno la loro parte», dichiara il ministro degli Esteri, «mi pare che adesso in questo momento non ci sia da commentare, non c'è nulla da chiarire. Era una dichiarazione più politica».

«Tutto quello che si sta facendo, si è fatto, si farà è stato detto in Parlamento, quindi non c'è null'altro, per quanto mi riguarda, da aggiungere», ha concluso il ministro degli Esteri.

