Conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni nella nuova aula dei Gruppi della Camera. Un appuntamento previsto nei giorni scorsi, ma rimandato a causa dell’influenza che ha colpito la presidente del Consiglio, occasione per fare il punto sull’azione di governo e le prospettive dell’Italia in questo 2024.

«Sarà un anno molto complesso, con scadenze importanti, come elezioni europee e presidenza del G7», ha sottolineato la premier aprendo la conferenza stampa, augurando «buon anno» e scusandosi per i rinvii dei giorni scorsi dovuti a «motivi di salute» e non certo, ha sottolineato, Meloni, per la volontà di evitare il confronto con la stampa, visto che «in vita mia non sono mai scappata».

INFORMAZIONE E A.I. – Meloni nella sua introduzione ha parlato delle nuove leggi su informazione e giustizia («Non vedo bavagli») e soprattutto dell’impatto dell’intelligenza artificiale, impatto che secondo la premier può essere «devastante» sul mercato del lavoro. Un fatto su cui Meloni si è detta «preoccupata» e che, ha annunciato, verrà effettuato un focus proprio in vista del G7.

EUROPEE – «Non ho ancora deciso se candidarmi alle Europee. Penso possa essere l’occasione per confrontarmi con gli elettori», ha detto la premier rispondendo a una domanda sul voto per Bruxelles, sottolineando come una sua candidatura possa essere utile per sondare il consenso e che possa anche spingere altri leader di partito a fare lo stesso, dando vita a un test politico «di altissimo livello».

MES – Sulla mancata ratifica del nuovo Mes e sul caso Giorgetti, Meloni ha spiegato: «Il governo si è rimesso all’aula del Parlamento e la modifica del trattato è stata bocciata. Ma in Parlamento non c’è mai stata una maggioranza per approvarla, tanto è vero che non solo il centrodestra, ma anche il M5S ha votato contro». Il Mes ha aggiunto la premier è «uno strumento obsoleto», per questo la mancata ratifica può diventare un’occasione per risolvere le «problematicità» che lo caratterizzano.

ELLY SCHLEIN – Rispondendo a una domanda ad hoc, Meloni ha dato disponibilità a confronto in diretta in tv con la segretaria del Pd Elly Schlein, magari in vista delle Europee.

MIGRANTI – Sui migranti, ha detto Meloni, occorre stabilire «nuove priorità». «Quello che va fatto in Africa non è più la carità» e non deve esserci più un «atteggiamento predatorio», ma vanno «costruiti dei rapporti di cooperazione», ha affermato la premier, aggiungendo che è necessario «difendere il diritto delle persone a non emigrare prima del diritto a emigrare», come si propone di fare il cosiddetto Piano Mattei per l’Africa elaborato dal governo. Sull’aumento degli sbarchi, la premier ha invece spiegato: «Non ritengo i risultati ottenuti soddisfacenti, visto il grande lavoro svolto. So che ci si aspettava di più e sono pronta ad assumermi le responsabilità. Obiettivo è fermare le partenze in Africa aprendo hotspot in Africa per valutare chi abbia diritto a venire» e al contempo «lavorare per fermare l’immigrazione illegale». Ma per farlo, ha sottolineato Meloni, serve un’azione più ampia, a livello internazionale.

BALNEARI E AMBULANTI – Su balneari e ambulanti, «l'appello del presidente Mattarella non rimarra inascoltato, valuterò con gli altri partiti di

maggioranza e con i ministri», ha detto Meloni, sottolineando che sui balneari è già stato fatto un «lavoro serio», con la mappatura delle coste e che serve una «norma di riordino», dopo un confronto con l’Ue.

GIUSTIZIA E BUROCRAZIA – Sul tema della burocrazia che affligge e impedisce gli investimenti, Meloni ha rimarcato la «stratificazione di annosi problemi che vanno dalla questione delle lungaggini burocratiche ai tempi della giustizia. L'Italia è una nazione in cui molti investirebbero se avessimo maggiori certezze. Penso che queste siano due riforme che servono, la riforma della burocrazia e della giustizia e le considero due delle mie priorità per il prossimo anno».

PREMIERATO – Poi la riforma istituzionale che prevede, tra l’altro l’elezione diretta del premier, Meloni ha ribadito che il ruolo del Presidente della Repubblica «non verrà toccato e rimarrà intatto». Con la riforma, invece, «si rafforza la stabilità del governo» e si mette fine ai governi «smontati e rimontati con programmi non votati da nessuno».

IL CASO POZZOLO – Sul caso dello sparo partito dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo nella notte di Capodanno, la premier ha spiegato: «Chiunque detenga un’arma ha il dovere morale di custodirla con responsabilità. Per questo c’è un problema con quello che è accaduto, perché quello che è successo racconta che qualcuno – Pozzolo – ha delle responsabilità. Vale per il cittadino comune e vale soprattutto per un parlamentare. Dunque ho chiesto che Pozzolo sia deferito alla commissione dei probiviri di Fdi e che venga sospeso dal partito».

INCHIESTA ANAS – Sulle indagini riguardanti le commesse Anas, che vede coinvolto Tommaso Verdini e dalle cui carte emerge un’intercettazione dove si parla di un «accordo con la Lega», Meloni ha commentato: «Non ho elementi per commentare il fatto in sé. Penso che bisogna attendere il lavoro della magistratura». Detto questo, ha aggiunto Meloni: «Da quello che ho letto Salvini non viene chiamato in causa e dunque non ritengo che debba riferire in aula».

