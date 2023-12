«Da ministro dell'economia e delle finanze avevo interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni, giurì d'onore e cose di questo tipo, mi è sembrato evidente che non c'era aria per l'approvazione. Per motivazioni anche non solo economiche».

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato dai cronisti fuori dal Senato a proposito della bocciatura della ratifica del trattato da parte della Camera, con i voti contrari di Fdi e anche del suo partito, la Lega.

Dichiarazioni che hanno immediatamente suscitato la reazione delle opposizioni, che hanno esortato il ministro a dimettersi. Pronta la replica di Giorgetti: «I consigli dell'opposizioni sono sempre utili però permettetemi che poi decido io».

«Sul Mes che ci fossero problemi era noto a tutti – ha aggiunto il ministro – ma non ci sarà nessuno strappo con l’Ue».

