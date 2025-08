Cambio di programma sui lavori dell’Aula convocata oggi per l’esame dell’assestamento di bilancio da 800 milioni di euro. La discussione è cominciata con le relazioni di maggioranza e minoranza, poi è stata interrotta per consentire alla commissione Agricoltura di predisporre un provvedimento ad hoc per affrontare l’emergenza della dermatite bovina.

La proposta, ottenuto il via libera della Giunta e il parere della commissione Bilancio, dovrebbe approdare tra i banchi dell’Assemblea intorno alle 13.30. Dopodiché, si proseguirà con la discussione generale della variazione di bilancio.

La leggina per la dermatite terrà conto di proposte sia di maggioranza che di opposizione, e metterà a correre 12,8 milioni di euro destinati alle aziende impegnate sui fronti degli abbattimenti e dello stop alla movimentazione. Fondi che si aggiungono ad ulteriori 12 milioni stanziati nell’assestamento, ma che, a differenza di questi, potranno essere spesi subito.

