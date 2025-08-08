+ Europa ricomincia da Sassari con la guida di Manuel Pirino. Il partito vuole avviare un percorso di ricostruzione in un’isola dove i suoi esponenti non hanno trovato spazio né nel consiglio regionale né nei consigli comunali di città come Cagliari, Sassari e Alghero.

“È una sfida grande, difficile e molto impegnativa, ma gli incontri avuti con il dinamico e travolgente Presidente Matteo Hallisey e con il Segretario nazionale Riccardo Magi mi hanno aiutato a sciogliere ogni riserva”, afferma Pirino, incaricato di costituire il primo gruppo “Sassari Città Metropolitana”.

La missione è rilanciare + Europa in Sardegna partendo dal nord-ovest, l’area che più sta patendo negli ultimi anni, per poi, man mano, fondare altri gruppi e dare vita a una presenza di rilievo nell’isola. “L’ingresso di Manuel Pirino in +Europa- afferma Hallisey -segna l’inizio di una nuova stagione per il nostro partito, soprattutto in Sardegna. Non solo per la sua personalità, che ben si sposa con il nostro spirito politico, ma anche per il progetto che rappresenta. Ci piace questo suo vivere fra la Sardegna e Londra.” Pirino è impegnato in politica fin dai 18 anni, eletto come consigliere e poi presidente della circoscrizione n°2, collaboratore dell’onorevole Carmelo Porcu alla Camera dei Deputati, in seguito di assessori regionali come, ad esempio, Beniamino Scarpa, rappresentando tra l'altro il psd’Az e la Sardegna al Parlamento Europeo.

