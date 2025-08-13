Un magistrato della Corte d’Appello penale avrebbe rivolto, in un luogo pubblico e affollato, frasi violente e denigratorie nei confronti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

È quanto sostiene in una nota il senatore del Partito democratico Marco Meloni, questore del Senato, evidenziando di aver presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, «chiedendo di accertare la veridicità dei fatti e di valutare, se fossero confermati, l'avvio delle procedure disciplinari previste dalla legge. È necessario», aggiunge Meloni, «evitare che episodi di questa natura possano minare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia».

Tra le frasi riportate da Meloni, in riferimento al sindaco di Cagliari, «meritava di essere schiacciato come un insetto» e «lo annego in trenta centimetri d'acqua».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata