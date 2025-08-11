Manovra estiva, ok ai primi sette articoli. Pronta la leggina ad hoc per la dermatite bovinaSull’emergenza un provvedimento snello, preferito dagli schieramenti per consentire alle aziende di entrare in possesso delle risorse in tempi più brevi. Attesa per il via libera all’assestamento di bilancio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’assestamento di bilancio da 800 milioni di euro dovrebbe ottenere il via libera dell’Aula stasera.
Ma non prima dell’approvazione di una leggina a firma di tutti i capigruppo per stanziare le risorse necessarie agli allevatori per affrontare l’emergenza dermatite bovina.
Stamattina l’Aula ha dato l’ok ai primi sette articoli della variazione, dopodiché il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha sospeso i lavori per consentire agli uffici di predisporre il testo ad hoc per la dermatite, che dovrebbe approdare in Aula dopo la pausa pranzo.
Una leggina snella, preferita dagli schieramenti all’ipotesi di mettere in campo un emendamento alla variazione, per consentire alle aziende di entrare in possesso delle risorse (circa tredici milioni di euro, anche se l’opposizione preme perché siano stanziati almeno altri cinque milioni) in tempi più brevi.
L’ok a questo provvedimento dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Dopo si proseguirà con la discussione dei restanti quattordici articoli dell’assestamento.