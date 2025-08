Un assestamento di bilancio da 800 milioni di euro con il buco, secondo la Cgil, quello sul quale è chiamato a lavorare il Consiglio regionale. «Sarebbe davvero inaccettabile» se la manovrina, «non prevedesse le risorse per l’attuazione del protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siglato a Buggerru lo scorso 4 settembre»: attacca il segretario del sindacato, Fausto Durante, che segnala, inoltre che «i sindacati non sono stati auditi e non hanno ricevuto formalmente il testo del disegno di legge».

Il leader sindacale denuncia: «Si continua a ignorare un impegno sottoscritto fra le organizzazioni sindacali e la presidenza della Giunta quasi un anno fa». E aggiunge che «l’articolo 5 del Patto di Buggerru prevedeva il finanziamento delle attività con risorse adeguate, a valenza triennale e da definire entro 60 giorni dalla firma».

Ora, considerata l’importanza dei contenuti e degli obiettivi rivolti a promuovere la salute e sicurezza sul lavoro in un contesto drammatico – solo nel 2024 sono 36 le vittime sul lavoro in Sardegna, «la Cgil sollecita la Regione ad attuare le misure e le attività previste per le quali si ipotizzava di destinare trenta milioni in tre anni».

Se le risorse «non fossero previste nell’assestamento ci si troverebbe quindi davanti a un impegno sottoscritto ma non mantenuto. Circostanza che solleverebbe il tema dell’esigibilità degli accordi siglati e, dunque, della qualità e del valore del confronto tra il governo regionale e le parti sociali. Confronto che deve vedere non solo annunci ma atti concreti».

Per paradosso, a presentare un emendamento per finanziarie il patto era arrivato Fausto Piga di Fratelli d’Italia. Il suo correttivo alla Finanziaria era stato rigettato. Ora ci riprova con l’assestamento, chiedendo una variazione di cinque milioni da dirottare per il 2025 proprio sull’accordo sostenuto dal sindacato: «Ma se la maggioranza vuole arrivare a 30 a me va bene», sottolinea l’esponente dell’opposizione.

(Unioneonline/E.Fr.)

