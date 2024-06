I pensieri più intimi e personali di Tosca in uno dei momenti cruciali dell'opera.

Quando scopre la tragica verità su Cavaradossi, le sue emozioni si svelano in un flusso di sentimenti contrastanti tra rabbia e nostalgia, rivelando uno spaccato della sua essenza, come mai prima d'ora, in questa inedita ricostruzione artistica.

Direzione artistica e testi di Giorgio Pitzianti.

© Riproduzione riservata