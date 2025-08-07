radiolina
07 agosto 2025 alle 14:35aggiornato il 07 agosto 2025 alle 14:36
Caffè Corretto, la puntata del 7 agosto: le Cocoeddas conquistano il cuore della SardegnaConduce Carlo Alberto Melis
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 7 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesco Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari: Parcheggio di Via Roma, il comune condannato a risarcire un milione di euro
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Femminicidio a Foggia: tragica fine sotto codice rosso
Esterzili in Festa: le Cocoeddas conquistano il cuore della Sardegna
