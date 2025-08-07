Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 7 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Francesco Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari: Parcheggio di Via Roma, il comune condannato a risarcire un milione di euro

Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Femminicidio a Foggia: tragica fine sotto codice rosso

Esterzili in Festa: le Cocoeddas conquistano il cuore della Sardegna

