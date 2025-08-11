Caffè Corretto, la puntata dell’11 agosto: il costo dell’insularità in Sardegna, un appello per l’equità nazionaleConduce Alessandra Carta
Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianluca Barzoni, docente di Storia delle relazioni internazionali – Alaska: il vertice segreto di Trump e Putin svela un nuovo ordine Mondiale
Michele Cossa, presidente commissione speciale per l’insularità – Il costo dell’insularità in Sardegna: un appello per l’equità Nazionale
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Via Roma a Cagliari: il nodo del traffico e il ritorno dell’ipotesi tunnel