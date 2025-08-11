La Strambata, la puntata dell’11 agosto: turismo in Sardegna 2025, calo di presenze a luglioConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 11 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – giornalista di unionesarda.it
Laura Zazzara – presidente B&B Cagliari e Sardegna – Turismo in Sardegna 2025: calo di presenze a luglio, pesa il caro vita
Alessandro Aresu – scrittore e consigliere scientifico di LIMES – Vertice USA-Russia in Alaska: Trump e Putin tra crisi Ucraina e Medio Oriente
Luisanna Massa – biologa marina
Franco Ferrandu – giornalista Videolina
Alberto Masu – giornalista di Videolina
Virginia Devoto – giornalista di Videolina