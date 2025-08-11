Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 11 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – giornalista di unionesarda.it

Laura Zazzara – presidente B&B Cagliari e Sardegna – Turismo in Sardegna 2025: calo di presenze a luglio, pesa il caro vita

Alessandro Aresu – scrittore e consigliere scientifico di LIMES – Vertice USA-Russia in Alaska: Trump e Putin tra crisi Ucraina e Medio Oriente

Luisanna Massa – biologa marina

Franco Ferrandu – giornalista Videolina

Alberto Masu – giornalista di Videolina

Virginia Devoto – giornalista di Videolina

