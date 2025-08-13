Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Pierluigi Mannino, Capogruppo FdI – Via Roma: un cantiere aperto tra bellezza e caos quotidiano

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Emergenza marijuana nel Nuorese: Forestas in campo per lo smaltimento

Francesco Agus, Capogruppo Progressisti – Politica regionale, Agus: “Sardegna tra spese bloccate e la sanità che non aspetta”

