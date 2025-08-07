radiolina
07 agosto 2025 alle 14:40aggiornato il 07 agosto 2025 alle 14:41
La Strambata, la puntata del 7 agosto: tra gli ospiti i registi Gaetano Crivaro e Alberto DianaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 7 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Bastianino Mossa – Presidente Fasi
Gaetano Crivaro e Alberto Diana – Registi
Paolo Corazzon – Meterologo di 3BMeteo
Caterina Dessì – Studentessa
Enzo Asuni – Social media manager
