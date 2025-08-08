radiolina
08 agosto 2025 alle 10:54
Caffè Corretto, la puntata dell’8 agosto: Oristano, internazionali di Beach Tennis 2025Conduce Carlo Alberto Melis
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata dell’8 agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Paolo Carta – giornalista L’Unione Sarda
Elisabetta Sanna – giornalista – Oristano, internazionali di Beach Tennis 2025: tutto sul torneo BT200
Emanuele Dessì – direttore
© Riproduzione riservata