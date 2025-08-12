Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Raffaele Soddu, avvocato – Bovini salvi: la giustizia ferma gli abbattimenti in Sardegna

Riccardo Spignesi, giornalista di UnioneSarda.it – Sebastiano Esposito al Cagliari: “Sono carico, volevo solo questa squadra”

Fausto Piga, deputato Fratelli D’Italia – Sardegna, la politica trema: Todde sotto i riflettori per ipotesi dimissioni

