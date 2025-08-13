La Strambata, la puntata del 13 agosto: raccontare la guerra dall’interno, l’intervista a Domenico QuiricoConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 13 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Domenico Quirico – giornalista La Stampa – Raccontare la guerra dall’interno: l’intervista a Domenico Quirico
Manuel Floris – responsabile scientifico Planetario de L’Unione Sarda – Luna rossa e stelle cadenti in Ogliastra: quando e dove ammirarle
Franco Ferrandu – giornalista Videolina – Sassari, Discesa dei Candelieri: il programma della Faradda
Giacomo Meloni – confartigianato Gallura – Sardegna e gelato: un amore da 41 milioni di euro
Alberto Masu – giornalista di Videolina – Cagliari-Entella Coppa Italia: Domus sold out, entusiasmo per Esposito