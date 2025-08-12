La Strambata, la puntata del 12 agosto: vertice in Alaska, lo sguardo di Pechino e il nuovo ordine geopoliticoConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 12 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Riccardo Spignesi – giornalista Unionesarda.it – Guasila in lutto: l’ultimo saluto a Roberta Pitzalis
Battista Cualbu – presidente Coldiretti Sardegna – Sardegna, una luce per gli allevatori: la politica interviene con 30 milioni
Giorgio Cuscito – analista LIMES – Vertice in Alaska: lo sguardo di Pechino e il nuovo ordine geopolitico
Mauro Coni – professore associato dip. Ingegneria civile UniCa – 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto di Messina: investimento o spreco?
Franco Ferrandu – giornalista di Videolina – Candelieri di Sassari: la festa nel carcere di Bancali
Maria Antonietta Mongiu – archeologa – Cittadella dei Musei di Cagliari: perché visitarli ad agosto