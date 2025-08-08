radiolina
08 agosto 2025 alle 14:30aggiornato il 08 agosto 2025 alle 14:31
La Strambata, la puntata dell’8 agosto: tra gli ospiti Cristiano De AndrèConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabrizio Minnella – Responsabile comunicazione e relazioni esterne Fondazione con il Sud
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda
Cristiano De Andrè – Cantautore
Rita Atzeri – Attrice
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
