08 agosto 2025 alle 14:28
Sport news, la puntata dell’8 agosto: la partenza del Cagliari in Spagna per due amichevoliLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: oggi la partenza del Cagliari in Spagna per due amichevoli
Calcio, Serie A: calciomercato, Sebastiano Esposito preferisce il Cagliari
Calcio, Serie D: Olbia, panchina a Favarin in piena crisi societaria
Basket: Esperia e Sennori pronte alla nuova stagione in B Interregionale
Tiro a segno: al via il Trofeo Città di Gesico
