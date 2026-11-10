Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 10 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina

Mario Cabasino – Presidente Corecom Sardegna

Gianni Fenu – Prorettore Vicario UNICA

Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina

Alessandra Sento – Portavoce Rete Cinefesival Sardegna

Gigi Cabras – Circolo ARCinema

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – La pizza e lo zar

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