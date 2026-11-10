La Strambata, la puntata del 10 novembre 2026: tra gli ospiti Mario Cabasino, presidente Corecom SardegnaConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 10 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina
Mario Cabasino – Presidente Corecom Sardegna
Gianni Fenu – Prorettore Vicario UNICA
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
Alessandra Sento – Portavoce Rete Cinefesival Sardegna
Gigi Cabras – Circolo ARCinema
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – La pizza e lo zar