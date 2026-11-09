Caffè Corretto, la puntata del 9 novembre 2026: Cagliari, la linea verde dà risultatiConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, la linea verde dà risultati: i giovani rossoblù conquistano tutti
Vinicio Caposella, cantautore – Al Teatro Massimo di Cagliari arriva la ballad opera di Vinicio Capossela
Carlotta Scema, assessora Cultura e Spettacoli Iglesias – Bresh a Iglesias per Capodanno 2027: la città punta sui giovani e sul turismo
Roberto Ripa, giornalista – Nepente di Oliena, il vino sardo che conquistò Gabriele D’Annunzio
Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Aeroporto di Cagliari, privatizzazione in stallo