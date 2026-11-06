Caffè Corretto, la puntata del 6 novembre 2026: maltempo in Sardegna, 170 millimetri di pioggia in sei oreConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Angelica D’Errico, giornalista de L’Unione Sarda – X Factor, i Mad Dog sorprendono con David Bowie: la trasformazione conquista il palco
Mauro Merella, direttore generale della Protezione civile regionale – Maltempo in Sardegna, 170 millimetri di pioggia in sei ore: Merella fa il punto sui danni
Riccardo Pinna, assessore alla Cultura del Comune di San Gavino Monreale – Il Medio Campidano si tinge di viola: torna il Festival delle Strade dello Zafferano
Lele Casini, giornalista e radiocronista – Rossoblù, Pisacane studia le contromosse: Rodriguez verso una maglia da titolare
Ennio Neri, giornalista di UnioneSarda.it – Incidente sulla statale 126: la vittima aveva 41 anni ed era di Sant’Antioco