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06 novembre 2026 alle 14:56aggiornato il 06 novembre 2026 alle 14:56
La Strambata, la puntata del 6 novembre 2026: tra gli ospiti Cristina Ornano, presidente Tribunale di sorveglianza di CagliariConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 6 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Cristina Ornano – Presidente Tribunale di sorveglianza di Cagliari
Valentina Meloni – Coordinatrice Generazione Sardegna Legacoop
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Libertà di ananas
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