Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 6 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Cristina Ornano – Presidente Tribunale di sorveglianza di Cagliari

Valentina Meloni – Coordinatrice Generazione Sardegna Legacoop

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Libertà di ananas

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