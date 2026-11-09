Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 9 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fulvio Pinna – Pittore, scultore e gallerista

Matteo Massa – Consigliere metropolitano delegato Ambiente e Politiche Agricole

Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina

Roberto Tonelli – Professore Informatica Università di Cagliari

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Il Post del Lunedì – Bombe virtuali

© Riproduzione riservata