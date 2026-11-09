radiolina
09 novembre 2026 alle 14:12
La Strambata, la puntata del 9 novembre 2026: tra gli ospiti Fulvio Pinna, pittore, scultore e galleristaConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 9 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fulvio Pinna – Pittore, scultore e gallerista
Matteo Massa – Consigliere metropolitano delegato Ambiente e Politiche Agricole
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
Roberto Tonelli – Professore Informatica Università di Cagliari
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Il Post del Lunedì – Bombe virtuali
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