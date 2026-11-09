La guerra ibrida sfrutta anche le debolezze che la tecnologia ha creato o reso più evidenti.

Oggi è tutto connesso: persino i frigoriferi di una catena di supermercati possono diventare il bersaglio di un attacco informatico. Ma non riguarda soltanto le grandi aziende. Anche noi cittadini ci stiamo abituando a comandare da remoto gli elettrodomestici di casa: la lavatrice, la lavastoviglie, il robot da cucina.

Accendiamo le luci con un’app, controlliamo le telecamere di sicurezza dal telefono, affidiamo alla rete pezzi sempre più ampi della nostra vita quotidiana. È comodo, spesso utilissimo. Ma ogni connessione apre una porta ai nostri dati, alle nostre abitudini, talvolta ai dispositivi stessi. La comodità ha un prezzo che non sempre sappiamo proteggere.

La guerra ibrida, poi, ha una caratteristica inquietante: può essere combattuta anche da chi non possiede armi tradizionali. Un attacco informatico, un falso allarme bomba, un sabotaggio digitale possono bloccare servizi, mobilitare forze di sicurezza e diffondere paura.

Se l’obiettivo è destabilizzare una società, a volte possono risultare più efficaci di un’esplosione: raggiungono molte persone e lasciano dietro di sé incertezza.

Ma c’è un rischio ulteriore. Quello di abituarci a convivere con questa paura.

Se, a furia di allarmi, disservizi e sospetti, finissimo per considerarli normali e per non accorgerci più di quanto ci condizionano potremmo diventare, senza saperlo, strumenti nelle mani di chi vuole destabilizzarci.

Bepi Anziani

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