Tra le notizie di ieri c’era anche il “dibattito sulla pizza” divampato in Russia fra i falchi, che chiedono di eliminarla dalle mense scolastiche perché è per eccellenza cibo italiano, cioè di un Paese ostile, e quelli, putiniani ma più pacati, che non vogliono buttare via la pummarola con l’acqua sporca del nostro zelenskismo. Questi ultimi, fra l’altro, pare abbiano prevalso. Probabilmente noi sopravvalutiamo la capacità mediatica russa, l’abilità del Cremlino di dettarci l’agenda, confonderci, distrarci.

Ma se questo “dibattito” (nel quale potremmo anche cascare, con spiritosaggini sull’Italia capricciosa e la sua politica quattro stagioni: sembra proprio fatto per stuzzicare quella parte lì di ciascuno di noi) fosse una mossa propagandistica, sarebbe ben trovata. È perfetto per dare a Mosca un’aura di bonomia, un’aria appunto da “Gente, litighiamo su tutto ma la pizza non si tocca, su”.

Ma tra le notizie di ieri c’era anche l’hackeraggio dell’ufficio di statistica russo: se i dati sono veri, i russi morti finora nell’invasione dell’Ucraina sono 400mila. Possiamo fingere di litigare sulla pizza, su Pupo o su Tolstoj, ma poi arriva un numero che ti ricorda la realtà.

C’è chi i russi li odia davvero, o almeno li disprezza abbastanza da mandarli a crepare in massa per passare alla storia. È seduto al Cremlino su una catasta di morti, suoi e altrui. Altro che pizza.

Celestino Tabasso

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