Caffè Corretto, la puntata del 10 novembre 2026: Capodanno in Sardegna, Sant’Antioco sceglie AlfaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Luca Neri, giornalista di Videolina – Sinner e Antonelli, quando i campioni diventano eroi
Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – L’Unione Sarda, otto pagine dedicate alla salute: focus sulla BPCO
Roberta Serrenti, assessore del comune di Sant’Antioco – Capodanno in Sardegna, Sant’Antioco sceglie Alfa
Roberto Ripa, giornalista – Bovale sardo, il vino che secondo la leggenda mise in difficoltà il pirata Dragut
Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Monastir, maxi-rissa nel centro d’accoglienza: circa 40 coinvolti