È entrato in vigore il decreto-legge 30 settembre 2026, numero 170, il cosiddetto Decreto scuola, che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni.

Un provvedimento che sta facendo discutere, soprattutto per quanto previsto dall’articolo 13 che introduce, a partire dall’anno scolastico 2027-2028, criteri di distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nella formazione delle classi iniziali, stabilendo un limite del 30 per cento per classe con riferimento a specifiche categorie di studenti.

Una norma che ha già suscitato perplessità anche a livello europeo. La Commissione Ue, per voce della vicepresidente Roxana Mînzatu, ha dichiarato che i Trattati europei vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, sia diretta sia indiretta.

Il problema sollevato è serio e riguarda il modello di società che intendiamo costruire. La scuola non è una struttura amministrativa qualsiasi: è probabilmente la più importante infrastruttura civile del Paese, il luogo nel quale si formano le coscienze, si apprendono le regole della convivenza e si sperimenta concretamente l’uguaglianza dei cittadini.

Per questo occorre evitare che una norma nata, almeno nelle intenzioni dichiarate, per governare un fenomeno complesso finisca per produrre l’effetto opposto. Il rischio è quello di alimentare un sentimento di estraneità e di emarginazione. E ciò proprio nei luoghi in cui dovrebbe maturare il senso di appartenenza a una comunità.

L’esperienza di alcune periferie europee dovrebbe averci insegnato quanto siano pericolosi i processi di marginalizzazione sociale e territoriale. Quando le differenze diventano confini, l’integrazione lascia il posto al conflitto. Non possiamo permettere che la scuola diventi il primo terreno sul quale si costruiscono queste divisioni.

La strada da percorrere è un’altra: quella del dialogo, dell’incontro e della responsabilità educativa. Non a caso, la Conferenza episcopale italiana, intervenendo recentemente sul ruolo dell’insegnamento della religione nella scuola, ha richiamato la necessità di fare dell’istituzione scolastica il primo vero laboratorio di dialogo del Paese.

Naturalmente, nessuno può ignorare le difficoltà che la presenza crescente di alunni con idiomi diversi e provenienti da contesti culturali differenti pone alle nostre scuole. Servono strumenti, risorse, insegnanti preparati, percorsi di apprendimento linguistico e un sostegno concreto agli istituti che operano nelle situazioni più complesse. Ma tutto questo richiede una politica scolastica seria, non interventi estemporanei né misure che rischiano di trasformare un problema educativo in una questione identitaria.

È qui che emerge la responsabilità della politica. La trasformazione multiculturale della società italiana impone una riforma profonda della scuola, da discutere e costruire in Parlamento, coinvolgendo insegnanti, famiglie, studenti, comunità locali e mondo della ricerca.

La scuola ha bisogno di un progetto nazionale di lungo periodo, di un investimento straordinario paragonabile, per ambizione e risorse, a un nuovo Pnrr dedicato all’istruzione, soprattutto in una fase di preoccupante denatalità.

A questo riguardo non bisogna licenziare i docenti in esubero, semmai restituire dignità economica e professionale agli stessi, riconoscendo il valore di una funzione decisiva per il futuro del Paese. I loro stipendi devono crescere in misura significativa, accompagnando questo investimento con formazione continua, nuove competenze e un rapporto più stretto tra scuola e territorio. Non si può chiedere agli insegnanti di affrontare una trasformazione epocale senza mettere a loro disposizione risorse e strumenti adeguati.

La vera sfida, dunque, è fare in modo che ogni ragazzo, qualunque sia la sua provenienza, trovi nella scuola un’opportunità di crescita, di emancipazione e di cittadinanza.

Le classi non devono diventare il riflesso delle divisioni della società, ma il luogo nel quale quelle divisioni vengono superate. Perché una comunità più giusta non si costruisce mettendo gli uni da una parte e gli altri dall’altra. Si costruisce imparando a stare insieme.

E la scuola, prima di ogni altra istituzione, deve insegnarcelo.

Antonello Menne

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