Il miracolo del coraggio. Il Cagliari, battendo il Frosinone, ha cancellato con tre punti di platino le scorie del pari svanito a Roma con la Lazio. Una beffa che gridava vendetta. La risposta dei rossoblù è arrivata nel momento spartiacque di una stagione fin qui dai due volti, visti i risultati decretati dal campo. L’indisponibilità di nove titolari avrebbe steso chiunque. Non questo gruppo. Il Cagliari ha stretto i denti. Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Il fortino ha retto all’assalto ciociaro per novanta minuti grazie anche alle prodezze di Caprile (assurdo che il ct Mancini non lo consideri per la Nazionale) e alla caparbietà di difensori come Kofler, Zé Pedro e Rodriguez, alla tecnica di Adopo e alla leadership di Deiola, sempre più garante – nel rettangolo verde – dei valori del club.

I ragazzi della Primavera sono diventati uomini in un pomeriggio. Grandu ha lottato come un veterano. Liteta – quando è stato buttato nella mischia – ha coperto ogni zolla. Trepy – finché non ha chiesto il cambio – ha mostrato personalità da vendere. Mendy ha offerto freschezza e corsa, dando vita a un duello rusticano duro ma leale con Monterisi, il capitano del Frosinone. Quella di sabato è la vittoria dell’orgoglio. Resta però aperto il solito enigma. Le uscite di Maldini e Mendy e gli ingressi di Sugamele e Kevin Carlos hanno tolto profondità alla squadra. Soprattutto l’apporto dello spagnolo è stato impercettibile: continua a essere un oggetto misterioso, emulo degno del miglior Victorino, a giudicare da come ha fallito il 2-0 davanti alla porta.

La dirigenza dovrà invece muoversi sul mercato: come ben sa il diesse Accardi, servono rammendi mirati per blindare la categoria. Il nono posto e i 16 punti in classifica a novembre sono una dote che regala serenità all’ambiente. Il carattere visto sabato alla Domus è di buon auspicio per il futuro: i tifosi possono sperare in qualche bella soddisfazione. La salvezza non è più un miraggio lontano. Questo Cagliari non trema davanti alle tempeste. Supera anche le sviste arbitrali con i fatti. Cura le assenze con il senso di appartenenza. Mette in vetrina i suoi ventenni senza paura. Guarda la classifica con legittimo orgoglio. Il viaggio è ancora lungo, ma le fondamenta sono solide. La sosta porterà consiglio e nuove forze per il prosieguo della battaglia. E forse anche qualche novità sullo stadio: oggi i verificatori sull’appaltabilità del progetto dovrebbero dare al Comune la risposta definitiva senza ulteriori richieste di osservazioni. Da domani, quindi, il nuovo Sant’Elia potrebbe andare a bando. A meno che non sia l’ennesimo, sfiancante, fuoco di paglia.

Lorenzo Piras

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