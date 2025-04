A bordo dell'elicottero caduto ieri nel fiume Hudson a New York c'erano Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di 4, 5 e 11 anni: a comunicarlo è la polizia. È il bilancio della tragedia delle scorse ore negli Stati Uniti. Nell'incidente è morto anche il pilota di 36 anni dell'elicottero Bell 206 della società New York Helicopters, che non è stato ancora identificato.

Escobar era stato nominato a capo della divisione Siemens per la Spagna e l'Europa sudoccidentale nel 2022. La famiglia era arrivata a New York da Barcellona, come riferito da due funzionari spagnoli.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri (ora italiana), nel pomeriggio di giovedì negli Stati Uniti. L’elicottero è precipitato all'altezza della West Side Highway e Spring Street, nella zona sud-ovest di Manhattan.

