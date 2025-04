Un elicottero è precipitato nel fiume Hudson a New York, all'altezza della West Side Highway e Spring Street, nella zona sud-ovest di Manhattan. Il bilancio è di tre vittime. Lo riportano i media americani, tra cui Abc News, citando fonti della polizia.

A bordo del velivolo si trovavano sei persone: il pilota, due adulti e tre bambini, tutti appartenenti a una famiglia di turisti spagnoli in visita nella Grande Mela. I soccorritori, giunti sul posto, sono al lavoro per recuperare i corpi e mettere in sicurezza l’area. Secondo le ultime informazioni diffuse da Abc, il bilancio provvisorio dell’incidente sarebbe di almeno tre vittime.

Al momento non sono note le cause dell’incidente né le condizioni dei sopravvissuti.

