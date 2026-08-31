Nepal, oltre 900 vittime e più di 4mila dispersi. Bimba salvata dopo due giorni sotto le macerieSi aggrava il bilancio delle alluvioni e delle frane al confine con il Tibet. Soccorritori al lavoro senza sosta
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È salito a 903 vittime il bilancio delle alluvioni in Nepal. Lo riporta Bbc citando le autorità del Paese. Il numero dei dispersi è aumentato drasticamente, mentre le operazioni di soccorso entrano nel sesto giorno.
Secondo l'Autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi del Paese, il numero è ora pari a 4.247, in aumento rispetto ai 2.502 di domenica.
Fra questi ci sono 3.655 cittadini nepalesi e 592 stranieri.
In Tibet, il bilancio delle vittime è attualmente di 16 morti, secondo i media statali cinesi, e 546 persone risultano disperse.
Sono invece oltre 10mila le persone tratte in salvo. Tra loro, una bambina di cinque anni, salvata dopo essere rimasta intrappolata per due giorni sotto le macerie a seguito delle inondazioni. Lo riportano i media internazionali condividendo un video, diventato virale, che mostra i soccorritori nel momento del salvataggio. La bambina, identificata come Manisha, era stata trovata vicino a Syabrubesi nel distretto di Rasuwa.
(Unioneonline)