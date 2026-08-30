Spari sulla folla nella notte ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, in prossimità di un rave party.

«Massiccio intervento della polizia in corso. Restate lontani dalla zona», ha scritto la polizia su X.

Secondo il quotidiano svizzero Blick, il primo bilancio sarebbe di un morto e cinque feriti, con gli spari esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell''Aarauer Rave', una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo di Aarau.

L'incidente sarebbe avvenuto "all'ippodromo", ha dichiarato a Blick Vanessa Rumpold, portavoce della polizia. Al momento, ha aggiunto, la polizia può confermare che «diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi all'interno di un gruppo numeroso di persone».

Secondo il giornale, un testimone ha riferito di aver sentito «colpi d'arma da fuoco a raffica».

La polizia ha avviato una massiccia operazione nella zona e, secondo la stampa locale, l'intervento potrebbe indicare che i sospetti siano ancora ricercati.

(Unioneonline)

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