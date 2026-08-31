Iran, raid Usa sull’isola di Larak. Teheran risponde attaccando basi in GiordaniaNel mirino delle forze americane lanciatori per posizionare mine nello Stretto di Hormuz
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Dopo un mese di stop gli Usa tornano a bombardare in Iran. Raid sono stati effettuati sull'isola di Larak.
Nel mirino delle forze americane due impianti dei pasdaran, che – viene riferito – si preparavano a lanciare razzi carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Per tutta risposta, Teheran ha ordinato attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati.
L'Iran ha dichiarato che replicherà con fermezza a qualsiasi ulteriore «aggressione militare» e che gli Stati Uniti e le parti che sostengono le sue azioni «si dovranno assumere la piena responsabilità di qualsiasi escalation».
Intanto, nello Stretto di Hormuz, una petroliera - affermano i pasdaran - avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
(Unioneonline)