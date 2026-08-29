A Cuba
29 agosto 2026 alle 19:06aggiornato il 29 agosto 2026 alle 19:09
Di Battista ha ripreso conoscenza, trasferito a L'AvanaL'ex deputato M5s ha parlato con i medici, trasferito in ambulanza da Santa Clara
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Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del M5s, ricoverato dopo un malore da ieri sera in un ospedale a Santa Clara, a Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura a L'Avana.
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