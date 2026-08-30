Naufraga traghetto al largo di Cipro: 267 persone a bordo, ci sono vittimeL’imbarcazione era appena salpata dal porto, sono 172 i passeggeri già in salvo
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Drammatico incidente al largo di Cipro, dove un traghetto passeggeri partito dal porto di Kyrenia/Girne si è inabissato al largo della costa.
A bordo c’erano 267 persone, di queste 172 quelle già in salvo. Sei, al momento, i morti accertati come annunciato dalle autorità locali che aspettano però a tracciare un bilancio dell’accaduto.
«Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari», ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa.
L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso alle 12:10, segnalando un'infiltrazione d'acqua a circa tre miglia a nord della costa di Cipro, subito dopo aver lasciato il porto.
Le operazioni di recupero, scrivono i media locali, sono ancora in corso con l'impiego di un'altra imbarcazione e un elicottero.
(Unioneonline/v.l.)