Spari a un rave party in Svizzera: la vittima è una giovane italianaSi tratta di una ragazza di 22 anni. Almeno 5 i feriti. Indaga la polizia
È una giovane italiana di 22 anni la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party in Svizzera. L'Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea.
Secondo una prima ricostruzione i colpi – che hanno provocato anche cinque feriti –sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell'Aarauer Rave, una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo di Aarau.
Le autorità locali hanno avviato una massiccia operazione nella zona per soccorrere le persone coinvolte e individuare il responsabile.
(Unioneonline)