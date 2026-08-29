Alessandro Di Battista è arrivato all'ospedale "Hermanos Ameijeiras" dell'Avana, una delle migliori strutture dell'Isola. L'ex europarlamentare M5s è arrivato a bordo di un'ambulanza che lo ha portato nella capitale cubana dall'ospedale di Santa Clara dove è stato ricoverato venerdì sera.

Lo rende noto l’Ansa. Di Battista è arrivato lucido all'ospedale dell'Avana, dove ha potuto rispondere alle diverse domande del personale sanitario, infermieri e medici. Arrivato disteso su una barella, l'ex eurodeputato M5s si trova al 19esimo piano dell'ospedale. Qui i medici gli hanno immediatamente misurato i principali parametri vitali. Al momento si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata