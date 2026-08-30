Dramma senza fine fra Nepal e Tibet, dove nelle ultime ore si è verificata una nuova frana che ha colpito le zone già segnate dal precedente disastro.

I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Gyirong, come precisa il ministero cinese per la Gestione delle Emergenze, sono stati trasferiti in un luogo sicuro.

Secondo il ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 chilometri a valle del lago barriera formatosi sul fiume Puruoqiang Zangbu. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale, con la conseguente formazione di un nuovo lago barriera.

Il ministero per la Gestione delle Emergenze ha quindi convocato rapidamente esperti per analizzare e valutare la situazione e, per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, ha trasferito il personale impegnato nei lavori nei pressi del valico di Gyirong in una zona sicura.

Il ministero ha inoltre spiegato di aver inviato droni da ricognizione e droni ad alta capacità di carico per monitorare continuamente l'evoluzione del lago barriera e assistere le autorità locali nelle operazioni di soccorso e di gestione dell'emergenza.

Il bilancio provvisorio delle inondazioni in Nepal è intanto salito a 734 morti e 2.498 dispersi. Lo ha annunciato l'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi. Il Nepal, secondo il ministero delle Finanze, potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione.

Gli Usa hanno annunciato lo stanziamento di aiuti per 3,6 milioni di dollari.

Ieri sono tornati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal. Tra i dispersi di origine italiana ci sono anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata