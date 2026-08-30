Referendum sull'adesione all’Ue in Islanda, l’annuncio della tv pubblica: «Ha vinto il no»Vittoria per una manciata di voti con il risultato in bilico sino all’ultimo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Vince il "no" nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea. Questo l’annuncio della tv pubblica sui risultati dello scrutinio di domenica, mentre lo spoglio volge al termine.
Gli ultimi dati davano con il 51,8% contro il 48,2% il "no" avanti di 3,6 punti rispetto al "sì".
Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il "no".
Un risultato che è stato imprevedibile sino all’ultimo, seppur negli ultimi giorni il fronte del “no” fosse significativamente cresciuto.
(Unioneonline)