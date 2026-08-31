Arrivati a Cuba la compagna di Di Battista e i medici del Gemelli: valutazioni per il volo sanitario di rientroL'ex deputato del M5s ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale “Hermanos Ameijeiras”. Sui social: «Ce la metterò tutta»
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La compagna di Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia, è arrivata nella capitale cubana L’Avana dove l'ex deputato del Movimento 5 stelle è ricoverato in gravi condizioni da sabato nell'ospedale "Hermanos Ameijeiras" dopo essere stato colpito da un malore, seguito a un fortissimo mal di testa.
A Cuba è giunta anche una equipe sanitaria inviata dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma pronti a fornire assistenza medica. Si devono valutare le condizioni dell’ex parlamentare, oggi giornalista, per capire se possa affrontare o meno un volo sanitario per rientrare in Italia.
Ieri sui social di Di Battista – a cui continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e solidarietà dal mondo politico e non solo – è comparso un post, dove si legge: «Ce la metterò tutta per tornare».
(Unioneonline)