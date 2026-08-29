Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba. Secondo il Corriere della Sera avrebbe avuto un malore e sarebbe in condizioni gravi.

Lo rende noto il Movimento Cinquestelle: «La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione». 

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