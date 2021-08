Strage a Kabul, capitale dell’Afghanistan tornato nel caos dopo il ritorno al potere dei talebani.

Un attentato kamikaze è stato messo a segno nell’aeroporto della città, preso d’assalto (FOTO) in questi giorni da migliaia di persone, civili e cittadini stranieri in cerca di un posto sui voli organizzati dai governi occidentali per le evacuazioni.

Nelle ore successive all’attacco una nuova esplosione è stata avvertita nella capitale, facendo temere una nuova escalation, ma secondo i portavoce dei talebani sarebbe stata dovuta “alla distruzione di alcuni equipaggiamenti da parte delle truppe Usa".

Nello scalo è invece entrato in azione almeno un attentatore suicida, sembra affiliato alla cellula dell’Isis presente nella regione afghana del Khorasan, denominata Isis-K, che ha diffuso una rivendicazione.

Decine i morti tra i civili e anche tra i soldati Usa: "Possiamo confermare che diversi militari sono stati uccisi nel complesso attacco all'aeroporto di Kabul", ha twittato il portavoce del Pentagono John Kirby: "Altri sono curati per le ferite riportate. Sappiamo inoltre che ci sono vittime afghane in questo atroce attacco".

Ci sono anche diversi feriti tra i civili afghani, compresi bambini. Immagini diffuse da alcune emittenti arabe hanno mostrato persone che vengono portate fuori dallo scalo prive di sensi, caricate su carriole e altre barelle improvvisate.

Uno dei feriti (Afp - Wakil Kohsar via Ansa)

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 60 morti, tra cui 12 soldati Usa, e di quasi 150 feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, la detonazione è stata seguita da una violenta sparatoria appena fuori dai cancelli dell’aeroporto, in una zona chiamata "il canale", precisamente all’altezza dell’Abbey Gate. Quindi a breve distanza una seconda esplosione, vicino al Baron Hotel.

L’Abbey Gate – bersaglio dell'attacco in aeroporto - è l’area dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona operano principalmente le truppe americane e britanniche. A quanto riferito dal ministero della Difesa di Londra, non dovrebbero esserci vittime tra gli inglesi ma le verifiche sono in corso ed "è ancora presto per saperlo di sicuro".

L'esplosione in un post tratto dal profilo Twitter di Sudhir Chaudhary (via Ansa)

Fonti del ministero della Difesa italiano hanno invece confermato che non ci sono connazionali coinvolti. Un C-130 dell’Aeronautica militare è riuscito a lasciare lo scalo prima dell’esplosione.

"Nessun nostro connazionale è rimasto coinvolto negli attacchi registrati oggi a Kabul – le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio –. L'Italia condanna fermamente questi attacchi. Continueremo a lavorare con i partner internazionali a favore del popolo afghano".

L'aeroporto di Kabul dall'alto (Ansa - Satellite Image 2021 Maxar Technologies)

"Ci sono molti morti vicino a me e il canale è diventato color sangue", racconta una ragazza afghana dall'aeroporto di Kabul, in una testimonianza raccolta dalla ong Cospe di Firenze. “Tre persone sono state uccise davanti ai miei occhi”, ha raccontato ancora la giovane.

Nelle scorse ore il governo inglese, così come quelli di Usa e Germania, aveva diffuso apertamente un'allerta sul rischio grave e imminente di un attacco ispirato dall'Isis nell'area dell'aeroporto di Kabul, come anticipato dai rapporti dell'intelligence.

Dopo l’attentato tutti i gate sono stati chiusi mentre l'ambasciata Usa a Kabul ha chiesto alle persone presenti di “lasciare immediatamente gli ingressi dell'aeroporto".

Immediate anche le reazioni della comunità internazionale. “Condanno fermamente l'orribile attacco terroristico fuori dall'aeroporto di Kabul. La nostra priorità resta quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza, il più presto possibile", ha commentato il segretario della Nato Jens Stoltenberg.

"Angoscia per le esplosioni vicino all'aeroporto di Kabul. Ci aspettano giorni drammatici”, ha invece scritto su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.

Le prossime ore all'aeroporto di Kabul saranno "estremamente rischiose", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo: "La Francia cercherà di evacuare ancora da Kabul diverse centinaia di afghani".

(Unioneonline/D-l.f.)

L’arrivo dei feriti in ospedale – VIDEO:

