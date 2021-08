Attimi di panico a bordo di un C130 italiano in decollo da Kabul in Afghanistan raggiunto, secondo alcune testimonianze, da colpi di arma da fuoco.

Il velivolo con a bordo giornalisti e 98 civili afghani evacuati, che hanno già raggiunto Kuwait city e nelle prossime ore giungeranno in Italia, è stato fatto oggetto di "colpi di mitragliatrice pesante, pochi minuti dopo il decollo" e "la pilota ha attuato manovre diversive", ha raccontato una giornalista di SkyTg24 che era a bordo.

L'aereo era pieno di gente, quindi tutto è avvenuto "in condizioni complicate", ha aggiunto la reporter: "Ci sono stati attimi di panico soprattutto tra i civili afghani: all'inizio abbiamo pensato a vuoti d'aria poi abbiamo saputo dell'attacco".

L'intelligence però smentisce questa ricostruzione. I colpi sentiti non erano diretti all’aereo italiano ma erano partiti da una mitragliatrice afghana che ha sparato in aria per disperdere la folla che si stava accalcando verso il gate dell'aeroporto.

Nessun colpo, è stato precisato, è stato diretto verso l'aereo in decollo.

(Unioneonline/D)

