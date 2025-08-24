«È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina». Così il presidente Donald Trump in un messaggio inviato a Kiev in occasione della festa per l'indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky.

Nel giorno delle celebrazioni il leader di Kiev ha affermato: «Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta».

«Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta. Rispetta l'Ucraina. Percepisce l'Ucraina come un suo pari», ha aggiunto il presidente ucraino in un videomessaggio registrato nel centro di Kiev.

