l’allarme
24 agosto 2025 alle 12:05
Esplosione in un negozio per bambini a Mosca, ci sono vittimeL’edificio è in fase di evacuazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un’esplosione è avvenuta al secondo piano del negozio Central Children's Store a Mosca, secondo quanto riferito da una fonte dei servizi di emergenza all'agenzia Tass.
«È avvenuta un'esplosione al secondo piano del negozio Central Children's Store. C'è fumo. Ci sono vittime», ha detto la fonte.
L'edificio è in fase di evacuazione.
Notizia in aggiornamento
(Unineonline)
© Riproduzione riservata