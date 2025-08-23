Ucraina, Kellogg a Kiev per celebrare l’anniversario dell’indipendenza del PaeseIl rappresentante speciale di Trump atteso oggi nella capitale da Zelensky
L'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg, è atteso per oggi a Kiev per partecipare a diverse cerimonie dedicate al trentaquattresimo anniversario dell'Indipendenza dell'Ucraina.
A darne notizia è la Reuters citata da Rbc Ukraine: «Discuterà anche dell'intensa attività diplomatica di questa settimana con i leader».
Intanto nella capitale l’allarme è suonato l'allarme intorno alle 6 di questa mattina (le 5 in Italia) a
causa dell'annunciato arrivo di droni russi. Lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità locali. Secondo le autorità locali, le forze di difesa aerea stavano già lavorando sugli obiettivi e alle 6.32 l'allarme è
rientrato. Ore prima, un allarme aereo ha interessato Konotop, nell'oblast di Sumy, dove sono state sentite diverse esplosioni.
(Unioneonline)