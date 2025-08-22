Usa
22 agosto 2025 alle 21:33
Scontro fra autobus di turisti e camion nello stato di New York: diversi mortiAlmeno 50 le persone coinvolte, ci sono anche bambini
Tragico scontro fra un autobus con turisti e un camion nello stato di New York.
Secondo quanto riferito dalla Cnn le persone coinvolte nell'incidente sarebbero più di 50, inclusi bambini. Ci sarebbero anche diversi morti.
A bordo dell’autobus turisti prevalentemente cinesi, filippini e indiani, la polizia ha chiamato sul posto interpreti.
(Unioneonline)
