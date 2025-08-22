Tragico scontro fra un autobus con turisti e un camion nello stato di New York.

Secondo quanto riferito dalla Cnn le persone coinvolte nell'incidente sarebbero più di 50, inclusi bambini. Ci sarebbero anche diversi morti.

A bordo dell’autobus turisti prevalentemente cinesi, filippini e indiani, la polizia ha chiamato sul posto interpreti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata